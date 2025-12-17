Норвегия профинансирует американское оружие для Украины еще на 267 млн евро

Норвегия профинансирует очередную партию американского оружия для Украины и выделяет для этого более 267 млн евро.

Как сообщает NRK, пишет "Европейская правда", об этом 17 декабря объявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

На брифинге в среду Стёре объявил, что Норвегия предоставит 3,2 млрд норвежских крон – более 267,5 млн евро – на новый пакет американского оружия для Украины.

В него входят ракеты для ПВО, а также вооружение и боеприпасы для истребителей F-16.

"Мы закупим часть этого оборудования в США в рамках установленной схемы поддержки Украины", – сказал Стёре.

16 декабря министр обороны Денис Шмыгаль по итогам 32-го заседания формата "Рамштайн" рассказал об обещаниях помощи около десятка партнеров Украины – Германии, Великобритании, Нидерландов, Дании и других.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в 2026 году на закупку необходимого Украине американского оружия нужно 15 миллиардов долларов.