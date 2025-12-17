Норвегия расширяет борьбу с незаконными полетами дронов

В рамках нового "Плана для Норвегии" страна планирует реализовать новые меры по борьбе с угрозой, которую представляют дроны и незаконные полеты дронов.

Об этом сообщило Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии, пишет "Европейская правда".

Норвежское правительство представило новый план, в котором изложены важнейшие цели и приоритеты на ближайшие годы. Правительство стремится усилить способность противостоять угрозам в будущем, а незаконные полеты дронов являются частью этой картины.

Поэтому Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии создает национальный центр экспертизы по противодействию незаконным полетам дронов в составе полиции.

Центр, который будет создан в полицейском центре реагирования на чрезвычайные ситуации, станет общей платформой для обмена знаниями, советами и информацией о мерах по снижению рисков, связанных с незаконными полетами дронов.

Ожидается, что полиция возглавит эту работу, но к участию будут приглашены соответствующие организации, имеющие опыт и знания в области полетов дронов.

"Нет сомнений, что Норвегия сталкивается с самой серьезной ситуацией в области безопасности со времен Второй мировой войны. Мы и наши союзники подвергаемся сложным средствам нападения, и борьба с этим является приоритетом для правительства", – сказал министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен.

По его словам, хотя большинство случаев незаконного полета дронов в Норвегии связаны с безответственным использованием их в качестве хобби в запрещенных зонах, страна не может "недооценивать риск того, что дроны могут быть использованы для незаконного сбора разведданных, саботажа и другой преступной деятельности".

"Правительство серьезно относится к таким угрозам и активно работает над противодействием незаконным полетам дронов и связанным с ними угрозам", – подчеркнул он.

Также Аас-Хансен пообещал увеличить бюджет полиции примерно на 30 млн норвежских крон (около $3 млн) для инвестиций в оборудование для борьбы с незаконной деятельностью дронов.

Министерство транспорта и коммуникаций, по согласованию с Министерством юстиции и общественной безопасности, также изучит вопрос о том, следует ли предоставить Управлению гражданской авиации полномочия налагать штрафы в виде упрощенных штрафов за менее серьезные нарушения правил полетов дронов.

Отметим, в начале октября в Норвегии из-за информации о появлении неизвестных дронов была нарушена работа аэропорта Осло.

А в конце ноября рейс авиакомпании SAS из Осло в Тромсё, что в Норвегии, пришлось перенаправить из-за сообщения о неизвестном дроне.