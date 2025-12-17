Мелоні виступила за використання росактивів на користь України, але з однією умовою

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловилася за використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні, однак це має бути зроблено "на міцній правовій основі".

Про це, як пише "Європейська правда", про це вона заявила у промові перед Палатою депутатів Італії, повідомляє Corriere della Sera.

Мелоні заявила, що Італія підтримує економічний тиск на Росію, але будь-який інструмент підтримки України, за її словами, має базуватися на верховенстві права.

"Італія вважає священним принципом, що саме Росія повинна платити за відновлення країни, яку вона напала, але це має бути зроблено на міцній правовій основі…Будь-який інструмент підтримки Києва повинен завжди відповідати нашим цінностям і правилам, на яких ґрунтується верховенство права", – заявила прем’єр-міністерка.

Мелоні висловила переконання, що знайти рішення щодо використання російських активів на користь України буде не просто, адже свої заперечення можуть висловити й інші країни, окрім Бельгії.

"Ми вважаємо "короткозорим" зосереджувати увагу на єдиному суб'єкті, що володіє замороженими активами, тобто Бельгії, коли й інші країни-партнери мають заморожені активи у своїх фінансових системах", – сказала Мелоні у виступі перед депутатами.

Прем’єр-міністерка Італії висловила переконання, що Росія не готова до конструктивних переговорів, про що свідчать її тривалі атаки на українські міста. До того ж за словами Мелоні, Росія висуває "необґрунтовані вимоги" щодо Донбасу на перемовинах.

"Москва загрузла в жорстокій позиційній війні, настільки, що з кінця 2022 року їй вдалося захопити лише 1,45% території України ціною величезних жертв у людських ресурсах та силах. Єдине, що може змусити Росію долучитися до угоди, – це наполягати на стримуванні", – стверджує Мелоні.

Після переговорів між українською та американською делегаціями у Берліні 15 грудня лідери низки європейських країн та інституцій ЄС виступили зі спільною заявою, в якій "зобов'язалися співпрацювати з метою надання Україні надійних гарантій безпеки та заходів підтримки економічного відновлення в контексті угоди про припинення війни".

Раніше повідомлялося, що в уряді Італії виникли розбіжності щодо майбутньої допомоги Україні, зокрема і стосовно використання заморожених російських активів.