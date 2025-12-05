Bloomberg: в уряді Італії посилились розбіжності щодо допомоги Україні

В уряді Італії назріли розбіжності щодо майбутнього допомоги Україні у війні з Росією.

Про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У четвер коаліційна партія "Ліга" заявила, що мільярди російських активів, заморожені в ЄС, повинні бути повернуті Росії.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні від партії "Вперед, Італіє" відкинув цю заяву, сказавши, що зовнішня політика є прерогативою його як глави МЗС та прем’єрки Мелоні. "Лінію визначає прем'єр-міністр, і я поділяю її думку", – сказав він.

В основі суперечки також лежить питання, чи продовжить уряд надавати допомогу Україні в 2026 році. Голосування в уряді щодо цього питання спочатку було заплановане на кінець четверга, але зрештою його відклали. Мелоні запевнила, що відповідний указ буде затверджено до кінця року, назвавши затримку питанням "логістики".

Офіційно Рим наполягає, що не змінив своєї підтримки Києва. Але з огляду на зміну геополітичної ситуації, скорочення фінансування та низку майбутніх виборів, включаючи загальні, позиція Італії стала більш суперечливою.

Цього тижня Таяні заявив, що участь Італії в програмі НАТО із закупівлі американської зброї для України (PURL) на тлі мирних переговорів буде "передчасною". Хоча ще в жовтні Італія висловлювала готовність взяти участь у механізмі PURL.

Міністр оборони Гвідо Крозетто, який належить до партії "Брати Італії" Мелоні, спробував розрядити напругу в коаліції, заявивши, що "Ліга" завжди підтримувала рішення уряду про надання допомоги Україні. "Я думаю, що цього разу вона зробить те саме", – сказав він у четвер ввечері в ефірі державного телеканалу Rai.

З початку повномасштабної війни Росії Італія підготувала для України 12 пакетів допомоги на суму понад 2,5 млрд євро, що включали і системи протиповітряної оборони.