Мелони выступила за использование росактивов в пользу Украины, но с одним условием

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась за использование замороженных российских активов для "репарационного займа" Украине, однако это должно быть сделано "на прочной правовой основе".

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила в речи перед Палатой депутатов Италии, сообщает Corriere della Sera.

Мелони заявила, что Италия поддерживает экономическое давление на Россию, но любой инструмент поддержки Украины, по ее словам, должен базироваться на верховенстве права.

"Италия считает священным принципом, что именно Россия должна платить за восстановление страны, которую она напала, но это должно быть сделано на прочной правовой основе... Любой инструмент поддержки Киева должен всегда соответствовать нашим ценностям и правилам, на которых основано верховенство права", – заявила премьер-министр.

Мелони выразила убеждение, что найти решение по использованию российских активов в пользу Украины будет не просто, ведь свои возражения могут высказать и другие страны, кроме Бельгии.

"Мы считаем „недальновидным" сосредотачивать внимание на единственном субъекте, владеющем замороженными активами, то есть Бельгии, когда и другие страны-партнеры имеют замороженные активы в своих финансовых системах", – сказала Мелони в выступлении перед депутатами.

Премьер-министр Италии выразила убеждение, что Россия не готова к конструктивным переговорам, о чем свидетельствуют ее длительные атаки на украинские города. К тому же, по словам Мелони, Россия выдвигает "необоснованные требования" по Донбассу на переговорах.

"Москва увязла в жестокой позиционной войне, настолько, что с конца 2022 года ей удалось захватить лишь 1,45% территории Украины ценой огромных жертв в человеческих ресурсах и силах. Единственное, что может заставить Россию присоединиться к соглашению, – это настаивать на сдерживании", – утверждает Мелони.

После переговоров между украинской и американской делегациями в Берлине 15 декабря лидеры ряда европейских стран и институтов ЕС выступили с совместным заявлением, в котором "обязались сотрудничать с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности и мер поддержки экономического восстановления в контексте соглашения о прекращении войны".

Ранее сообщалось, что в правительстве Италии возникли разногласия по поводу будущей помощи Украине, в частности и в отношении использования замороженных российских активов.