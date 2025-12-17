Путін звинуватив НАТО в нарощенні зброї та похвалився ядерними силами

Російський правитель Владімір Путін заявив, що розмови про нібито неминуче зіткнення Європи з Росією є "брехнею і маячнею", звинувативши при цьому країни НАТО в нарощуванні озброєнь і вихваляючи ядерні сили Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", російський лідер заявив у середу на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ, його цитує "Интерфакс".

Путін сказав, що європейцям вбивають у голови страхи з приводу неминучого зіткнення з Росією, "мовляв, треба готуватися до великої війни".

"Вже неодноразово говорив: це брехня, маячня про якусь уявну російську загрозу європейським країнам, але роблять це цілком свідомо", – сказав російський правитель.

Натомість Путін звинуватив країни НАТО в розгортанні нових видів зброї, в тому числі в космосі, та у нарощуванні наступальних сил.

"Країни НАТО активно нарощують і модернізують наступальні сили, створюють і розгортають нові види зброї, в тому числі в космічному просторі", – сказав очільник Росії.

Разом з тим він підкреслив, що ядерний щит Росії "є більш сучасним, ніж ядерна складова будь-якої офіційної ядерної держави". Він додав, що "92% – сучасність наших ядерних сил", і "такого немає в жодній ядерній країні світу".

"Цього немає в світі ні у кого, і не скоро ще з'явиться. Я називав, ми знаємо, це і "Авангард", і "Буревісник" і так далі. І Сухопутні сили ростуть і міцніють", – зазначив Путін.

Нагадаємо, 4 грудня представник Росії під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Відні звинуватив держави Заходу у цілеспрямованій підготовці до збройного зіткнення з РФ.

2 грудня російський лідер Владімір Путін заявив, що якщо Європа "хоче розпочати війну з нами і почне її, ми готові до цього".

Наприкінці листопада очільник Кремля стверджував, що Росія начебто готова зафіксувати, що не збирається нападати на Європу.