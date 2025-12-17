Путин обвинил НАТО в наращивании вооружений и похвастался ядерными силами

Российский правитель Владимир Путин заявил, что разговоры о якобы неизбежном столкновении Европы с Россией являются "ложью и бредом", обвинив при этом страны НАТО в наращивании вооружений и хвастаясь ядерными силами России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", российский лидер заявил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, его цитирует "Интерфакс".

Путин сказал, что европейцам вбивают в головы страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, "мол, надо готовиться к большой войне".

"Уже неоднократно говорил: это ложь, бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам, но делают это вполне сознательно", – сказал российский правитель.

Вместо этого Путин обвинил страны НАТО в развертывании новых видов оружия, в том числе в космосе, и в наращивании наступательных сил.

"Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве", – сказал глава России.

Вместе с тем он подчеркнул, что ядерный щит России "является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы". Он добавил, что "92% – современность наших ядерных сил", и "такого нет ни в одной ядерной стране мира".

"Этого нет в мире ни у кого, и не скоро еще появится. Я называл, мы знаем, это и „Авангард", и "Буревестник" и так далее. И Сухопутные силы растут и крепнут", – отметил Путин.

Напомним, 4 декабря представитель России во время выступления на министерской встрече ОБСЕ в Вене обвинил государства Запада в целенаправленной подготовке к вооруженному столкновению с РФ.

2 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что если Европа "хочет начать войну с нами и начнет ее, мы готовы к этому".

В конце ноября глава Кремля утверждал, что Россия якобы готова зафиксировать, что не собирается нападать на Европу.