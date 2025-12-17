Европарламент поддержал создание фонда для помощи женщинам в ЕС с абортами

Европейский парламент в среду проголосовал за резолюцию с призывом создать фонд для расширения доступа женщин к абортам на территории всего Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Предложение о фонде поддержали 358 депутатов Европарламента, против проголосовали 202, а еще 79 – воздержались во время голосования.

Она предусматривает создание добровольного финансового механизма, который поможет странам ЕС предоставлять услуги по аборту женщинам, которые не имеют доступа к ним в своей стране и решили поехать в страну с более либеральным законодательством.

Европейские граждане представили этот план в петиции к ЕС через кампанию "Мой голос, мой выбор".

Накануне голосования многие либеральные и левые депутаты Европарламента опасались, что правые, имеющие большинство, смогут заблокировать резолюцию и заменить ее смягченной версией.

Однако крупнейшая фракция в парламенте – консервативная Европейская народная партия – позволила своим депутатам голосовать в поддержку оригинальной резолюции.

Европейская комиссия имеет время до марта 2026 года, чтобы ответить на резолюцию Европарламента, но она не обязана поддерживать предложение.

Законы об абортах в Европе очень разнятся: от почти полного запрета в Польше и на Мальте до либеральных правил в Нидерландах и Великобритании.

В 2024 году депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопросы сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.