В Грузії затвердили голосування на парламентських виборах лише на території країни

Парламент Грузії остаточно схвалив проєкт нового Виборчого кодексу – одне з головних нововведень полягає в тому, що виборчі дільниці під час парламентських виборів більше не будуть відкриватися за кордоном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє проєкт SOVA.

Як і муніципальні вибори, парламентські вибори будуть проводитися тільки в Грузії.

Раніше спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі пояснював, що це рішення ґрунтується на обов'язку держави "забезпечити вільне вираження волі, що передбачає і захист від зовнішнього втручання".

За його словами, парламентські вибори 2024 року "продемонстрували, наскільки відкритим і грубим може бути зовнішній інформаційний і політичний тиск на виборців".

"Ризики особливо великі для нерезидентів – громадян Грузії, які перебувають в іншій країні, під впливом чужої юрисдикції і політичного середовища, де держава не може запобігти втручанню", – заявив він.

Нагадаємо, опозиційні партії Грузі не визнали підсумки парламентських виборів 2024 року, заявивши про фальсифікацію та про порушення.

Міжнародні спостерігачі заявляли, що тиск і залякування затьмарили це голосування.

Європарламент заявив, що через значні порушення парламентські вибори в Грузії повинні бути проведені повторно під міжнародним наглядом.