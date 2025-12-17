В Грузии утвердили голосование на парламентских выборах только на территории страны

Парламент Грузии окончательно одобрил проект нового Избирательного кодекса – одно из главных нововведений заключается в том, что избирательные участки во время парламентских выборов больше не будут открываться за рубежом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает проект SOVA.

Как и муниципальные выборы, парламентские выборы будут проводиться только в Грузии.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили объяснял, что это решение основано на обязанности государства "обеспечить свободное выражение воли, что предполагает и защиту от внешнего вмешательства".

По его словам, парламентские выборы 2024 года "продемонстрировали, насколько открытым и грубым может быть внешнее информационное и политическое давление на избирателей".

"Риски особенно велики для нерезидентов – граждан Грузии, находящихся в другой стране, под влиянием чужой юрисдикции и политической среды, где государство не может предотвратить вмешательство", – заявил он.

Напомним, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов 2024 года, заявив о фальсификациях и нарушениях.

Международные наблюдатели заявляли, что давление и запугивание омрачили это голосование.

Европарламент заявил, что из-за значительных нарушений парламентские выборы в Грузии должны быть проведены повторно под международным наблюдением.