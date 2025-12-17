Паризький Лувр частково відновив роботу на тлі страйку працівників

Французький музей Лувр у Парижі у середу частково відновив роботу, незважаючи на те, що його співробітники одноголосно проголосували за продовження страйку, який вони розпочали в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Часткове відновлення роботи Лувру означає, що відвідувачі зможуть побачити шедеври музею, зокрема "Мону Лізу" та скульптуру "Ніка Самофракійська", повідомили там.

Страйк працівників Лувру почався у понеділок. Профспілки заявили, що співробітники музею перевантажені роботою, а також вимагають збільшення найму, підвищення заробітної плати та перерозподілу витрат.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.

Як свідчить розслідування на замовлення Міністерства культури, зловмисники, які викрали з паризького музею Лувр коштовності, втекли за 30 секунд до того, як на місце злочину прибула поліція.