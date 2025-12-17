Парижский Лувр частично возобновил работу на фоне забастовки работников

Французский музей Лувр в Париже в среду частично возобновил работу, несмотря на то, что его сотрудники единогласно проголосовали за продолжение забастовки, которую они начали в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Частичное возобновление работы Лувра означает, что посетители смогут увидеть шедевры музея, в частности "Мону Лизу" и скульптуру "Ника Самофракийская", сообщили там.

Забастовка работников Лувра началась в понедельник. Профсоюзы заявили, что сотрудники музея перегружены работой, а также требуют увеличения найма, повышения заработной платы и перераспределения расходов.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время побега.

По делу объявили обвинения четырем подозреваемым. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.

Как свидетельствует расследование по заказу Министерства культуры, злоумышленники, похитившие из парижского музея Лувр драгоценности, сбежали за 30 секунд до того, как на место преступления прибыла полиция.