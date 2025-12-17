Каллас виступила за проведення виборів не тільки в Україні, а і в Росії

Глава дипломатії ЄС із закордонних справ Кая Каллас вважає, що для проведення виборів в Україні потрібне насамперед припинення вогню в межах гарантій безпеки – водночас, вона виступає і за проведення виборів у Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", посадовиця заявила, спілкуючись з українськими журналістами у Брюсселі 17 грудня, передає "Радіо Свобода".

За її словами, для проведення вибрів в Україні потрібне припинення вогню, а після нього – відчутний, сталий мир.

"Якщо є мир, звичайно, ви також можете організувати вибори. Але для цього потрібні гарантії безпеки, що росіяни не почнуть бомбардування", – заявила Каллас.

Вона зауважила, що водночас з очікуваною від України організацією виборів має також порушуватися питання щодо їхнього проведення в Росії, де "вільних і чесних виборів не було 25 років".

"Змістіть фокус, проблема насправді полягає не в Україні. Проблема в Росії. Але в кожній конституції, яку я знаю, є заборона проводити вибори під час війни. Причина в тому, що в політиці вибори – це завжди час, коли всі чіпляються один одному в горлянки. У випадку війни, коли у вас є зовнішній супротивник, вибори не проводяться, бо ви слабші, якщо воюєте один з одним", – пояснила Каллас.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив у інтерв’ю Politico, що Україні "настав час" провести президентські вибори.

У ЄС після слів Трампа сказали, що вважають Зеленського легітимним президентом і зауважують, що вибори президента в Україні мають відбутися, коли дозволять обставини.

Зеленський повідомив, що після сигналів від Сполучених Штатів попросив народних депутатів підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.