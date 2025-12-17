Укр Рус Eng

Каллас виступила за проведення виборів не тільки в Україні, а і в Росії

Новини — Середа, 17 грудня 2025, 17:45 — Христина Бондарєва

Глава дипломатії ЄС із закордонних справ Кая Каллас вважає, що для проведення виборів в Україні потрібне насамперед припинення вогню в межах гарантій безпеки – водночас, вона виступає і за проведення виборів у Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", посадовиця заявила, спілкуючись з українськими журналістами у Брюсселі 17 грудня, передає "Радіо Свобода".

За її словами, для проведення вибрів в Україні потрібне припинення вогню, а після нього – відчутний, сталий мир. 

"Якщо є мир, звичайно, ви також можете організувати вибори. Але для цього потрібні гарантії безпеки, що росіяни не почнуть бомбардування", – заявила Каллас.

Вона зауважила, що водночас з очікуваною від України організацією виборів має також порушуватися питання щодо їхнього проведення в Росії, де "вільних і чесних виборів не було 25 років".

"Змістіть фокус, проблема насправді полягає не в Україні. Проблема в Росії. Але в кожній конституції, яку я знаю, є заборона проводити вибори під час війни. Причина в тому, що в політиці вибори – це завжди час, коли всі чіпляються один одному в горлянки. У випадку війни, коли у вас є зовнішній супротивник, вибори не проводяться, бо ви слабші, якщо воюєте один з одним", – пояснила Каллас.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив у інтерв’ю Politico, що Україні "настав час" провести президентські вибори.

У ЄС після слів Трампа сказали, що вважають Зеленського легітимним президентом і зауважують, що вибори президента в Україні мають відбутися, коли дозволять обставини.

Зеленський повідомив, що після сигналів від Сполучених Штатів попросив народних депутатів підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кая Каллас Мирні переговори Росія
Реклама: