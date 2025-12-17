Укр Рус Eng

Каллас выступила за проведение выборов не только в Украине, но и в России

Новости — Среда, 17 декабря 2025, 17:45 — Кристина Бондарева

Глава дипломатии ЕС по иностранным делам Кая Каллас считает, что для проведения выборов в Украине необходимо прежде всего прекращение огня в рамках гарантий безопасности – в то же время, она выступает и за проведение выборов в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновница заявила, общаясь с украинскими журналистами в Брюсселе 17 декабря, передает "Радио Свобода".

По ее словам, для проведения выборов в Украине необходимо прекращение огня, а после него – ощутимый, устойчивый мир.

"Если есть мир, конечно, вы также можете организовать выборы. Но для этого нужны гарантии безопасности, что россияне не начнут бомбардировки", – заявила Каллас.

Она отметила, что одновременно с ожидаемой от Украины организацией выборов должен также подниматься вопрос об их проведении в России, где "свободных и честных выборов не было 25 лет".

"Сместите фокус, проблема на самом деле заключается не в Украине. Проблема в России. Но в каждой конституции, которую я знаю, есть запрет проводить выборы во время войны. Причина в том, что в политике выборы – это всегда время, когда все цепляются друг другу за горло. В случае войны, когда у вас есть внешний противник, выборы не проводятся, потому что вы слабее, если воюете друг с другом", – пояснила Каллас.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что Украине "настало время" провести президентские выборы.

В ЕС после слов Трампа сказали, что считают Зеленского легитимным президентом и отмечают, что выборы президента в Украине должны состояться, когда позволят обстоятельства.

Зеленский сообщил, что после сигналов от Соединенных Штатов попросил народных депутатов подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кая Каллас Мирный процесс Россия
Реклама: