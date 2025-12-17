Каллас выступила за проведение выборов не только в Украине, но и в России

Глава дипломатии ЕС по иностранным делам Кая Каллас считает, что для проведения выборов в Украине необходимо прежде всего прекращение огня в рамках гарантий безопасности – в то же время, она выступает и за проведение выборов в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновница заявила, общаясь с украинскими журналистами в Брюсселе 17 декабря, передает "Радио Свобода".

По ее словам, для проведения выборов в Украине необходимо прекращение огня, а после него – ощутимый, устойчивый мир.

"Если есть мир, конечно, вы также можете организовать выборы. Но для этого нужны гарантии безопасности, что россияне не начнут бомбардировки", – заявила Каллас.

Она отметила, что одновременно с ожидаемой от Украины организацией выборов должен также подниматься вопрос об их проведении в России, где "свободных и честных выборов не было 25 лет".

"Сместите фокус, проблема на самом деле заключается не в Украине. Проблема в России. Но в каждой конституции, которую я знаю, есть запрет проводить выборы во время войны. Причина в том, что в политике выборы – это всегда время, когда все цепляются друг другу за горло. В случае войны, когда у вас есть внешний противник, выборы не проводятся, потому что вы слабее, если воюете друг с другом", – пояснила Каллас.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что Украине "настало время" провести президентские выборы.

В ЕС после слов Трампа сказали, что считают Зеленского легитимным президентом и отмечают, что выборы президента в Украине должны состояться, когда позволят обстоятельства.

Зеленский сообщил, что после сигналов от Соединенных Штатов попросил народных депутатов подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения.