Прем'єр Фінляндії перепросив перед азійськими країнами за расистські жести депутатів

Прем'єр-міністр Фінляндії перепросив перед азійськими країнами в середу, намагаючись стримати зростаючий скандал навколо образливих зображень, опублікованих ультраправими членами фінського парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Цей інцидент, який фінські ЗМІ назвали "скандалом зі скошеними очима", є останнім у серії випадків, коли членів партії "Фіни", молодшого партнера в коаліції, звинувачували в публікації або висловлюванні расистських коментарів.

Прем'єр-міністр Петтері Орпо з бізнес-орієнтованої Національної коаліційної партії, який очолює чотирипартійну коаліцію, до якої входить партія "Фіни", виступив із заявою, в якій висловив свої щирі вибачення.

"Ці публікації не відображають цінності Фінляндії щодо рівності та інклюзивності", – заявив Орпо в заявах, опублікованих фінськими посольствами в Китаї, Японії та Південній Кореї.

"Наше послання Фінляндії та всім нашим друзям за кордоном полягає в тому, що уряд серйозно ставиться до расизму і прагне боротися з цією проблемою", – сказав він.

Суперечка виникла раніше цього місяця, коли володарка титулу "Міс Фінляндія" була сфотографована, відтягуючи очі, у дописі своєї подруги в соціальних мережах під назвою "Обід з китайцем".

Сара Дзафце, яка не має азійського походження, пізніше перепросила і сказала, що не мала наміру нікого образити, але все одно була позбавлена своєї корони.

Двоє членів парламенту Фінляндії та один член Європейського парламенту, всі з партії "Фіни", відреагували, опублікувавши свої подібні фотографії, на яких вони розтягують очі.

Національний авіаперевізник Finnair, значна частина бізнесу якого припадає на далекомагістральні рейси, заявив, що широко розтиражовані зображення викликали негативну реакцію на азійських ринках.

Партія "Фіни" планує обговорити це питання на щотижневому засіданні в четвер, повідомив Reuters представник партії.

Один з депутатів, Юхо Еерола, сказав Reuters, що він перепросив за свій пост і відмовився давати подальші коментарі.

Вже незабаром після вступу на посаду у 2023 році уряд Орпо зіткнувся з вотумом недовіри через расистські дописи в інтернеті та заяви кількох членів кабінету міністрів від партії "Фіни". Тоді країною прокотились антиурядові демонстрації.