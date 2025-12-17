Премьер Финляндии извинился перед азиатскими странами за расистские жесты депутатов

Премьер-министр Финляндии извинился перед азиатскими странами в среду, пытаясь сдержать растущий скандал вокруг оскорбительных изображений, опубликованных ультраправыми членами финского парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Этот инцидент, который финские СМИ назвали "скандалом со скошенными глазами", является последним в серии случаев, когда членов партии "Финны", младшего партнера в коалиции, обвиняли в публикации или высказывании расистских комментариев.

Премьер-министр Петтери Орпо из пробизнес-ориентированной Национальной коалиционной партии, возглавляющий четырехпартийную коалицию, в которую входит партия "Финны", выступил с заявлением, в котором выразил свои искренние извинения.

"Эти публикации не отражают ценности Финляндии в отношении равенства и инклюзивности", – заявил Орпо в заявлениях, опубликованных финскими посольствами в Китае, Японии и Южной Корее.

"Наше послание Финляндии и всем нашим друзьям за рубежом заключается в том, что правительство серьезно относится к расизму и стремится бороться с этой проблемой", – сказал он.

Спор возник ранее в этом месяце, когда обладательница титула "Мисс Финляндия" была сфотографирована, оттягивая глаза, в посте своей подруги в социальных сетях под названием "Обед с китайцем".

Сара Дзафце, которая не имеет азиатского происхождения, позже извинилась и сказала, что не намеревалась никого обидеть, но все равно была лишена своей короны.

Двое членов парламента Финляндии и один член Европейского парламента, все из партии "Финны", отреагировали, опубликовав свои подобные фотографии, на которых они растягивают глаза.

Национальный авиаперевозчик Finnair, значительная часть бизнеса которого приходится на дальнемагистральные рейсы, заявил, что широко растиражированные изображения вызвали негативную реакцию на азиатских рынках.

Партия "Финны" планирует обсудить этот вопрос на еженедельном заседании в четверг, сообщил Reuters представитель партии.

Один из депутатов, Юхо Ээрола, сказал Reuters, что он извинился за свой пост и отказался давать дальнейшие комментарии.

Уже вскоре после вступления в должность в 2023 году правительство Орпо столкнулось с вотумом недоверия из-за расистских сообщений в интернете и заявлений нескольких членов кабинета министров от партии "Финны". Тогда по стране прокатились антиправительственные демонстрации.