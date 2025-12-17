Каллас про "репараційну позику": "план Б" поки не розглядається

У Європейському Союзі зосереджені лише на підготовці "репараційної позики" для України на основі заморожених активів Росії, і альтернативні сценарії фінансування Києва наразі не розглядаються.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас під час спілкування з українськими журналістами, повідомляє "Радіо Свобода".

За її словами, вона завжди дотримується позиції, що потрібно зосереджуватися на "плані А" – у цьому випадку йдеться про фінансування України за рахунок росактивів.

"Тому що щойно ви починаєте говорити про "план Б", насправді саме "план Б" і реалізується. Саме тому зараз уся робота ведеться над "планом А", і ми навіть не заходимо в обговорення інших варіантів", – сказала Каллас.

За її словами, основні побоювання Бельгії стосуються розподілу ризиків і фінансового навантаження у разі запуску репараційного механізму. Водночас Каллас вважає, що європейський підхід здатен зняти ці ризики.

"Якщо вони побоюються тиску або їм не подобається рівень ризику, то насправді найкращим варіантом є європейський підхід, адже тоді Бельгія просто виконуватиме закон – Європейський Союз ухвалює закон, а Бельгія має його дотримуватися", – наголосила вона.

Каллас також скептично оцінила можливі спроби Росії оскаржувати замороження активів через суди або арбітражі. На її думку, такі кроки спрямовані передусім на посилення страхів у Бельгії, де зосереджена значна частина російських активів.

За даними Politico, на останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху спільного рішення.

Канцлер Німеччини станом на вівторок порівну оцінив шанси на ухвалення і неухвалення рішення.

