Каллас о "репарационном займе": "план Б" пока не рассматривается

В Европейском Союзе сосредоточены только на подготовке "репарационного займа" для Украины на основе замороженных активов России, и альтернативные сценарии финансирования Киева пока не рассматриваются.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время общения с украинскими журналистами, сообщает "Радио Свобода".

По ее словам, она всегда придерживается позиции, что нужно сосредоточиться на "плане А" – в данном случае речь идет о финансировании Украины за счет российских активов.

"Потому что как только вы начинаете говорить о "плане Б", на самом деле именно "план Б" и реализуется. Именно поэтому сейчас вся работа ведется над "планом А", и мы даже не вступаем в обсуждение других вариантов", – сказала Каллас.

По ее словам, основные опасения Бельгии касаются распределения рисков и финансовой нагрузки в случае запуска репарационного механизма. В то же время Каллас считает, что европейский подход способен снять эти риски.

"Если они опасаются давления или им не нравится уровень риска, то на самом деле лучшим вариантом является европейский подход, ведь тогда Бельгия просто будет выполнять закон – Европейский Союз принимает закон, а Бельгия должна его соблюдать", – подчеркнула она.

Каллас также скептически оценила возможные попытки России обжаловать замораживание активов через суды или арбитражи. По ее мнению, такие шаги направлены прежде всего на усиление страхов в Бельгии, где сосредоточена значительная часть российских активов.

По данным Politico, на последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия заявила об отсутствии прогресса на пути к совместному решению.

Канцлер Германии по состоянию на вторник поровну оценил шансы на принятие и непринятие решения.

Больше по теме в статье: ЕС ищет деньги для Киева. Почему Бельгия "блокирует" финансирование Украины за счет активов РФ