Іспанія створить національну мережу укриттів від спеки

Прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив у середу, що Іспанія створить національну мережу кліматичних укриттів, щоб допомогти жителям пережити сильні періоди спеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

За словами Санчеса, затяжна спека влітку стала "новою нормою".

"Руйнівні посухи та спекотні хвилі вже не є рідкістю. У деякі літа ми стикаємося не з окремими хвилями, а з однією довгою спекотною хвилею, що триває з червня по серпень", – сказав він на кліматичній конференції в Мадриді.

Він повідомив, що до наступного літа в Іспанії створять загальнонаціональну мережу кліматичних укриттів. До неї включать, зокрема, і будівлі органів влади, які стануть доступними для всіх.

Центральний уряд буде координувати свою діяльність із мережами кліматичних укриттів, які вже створені деякими регіональними урядами, такими як Каталонія та Країна Басків, сказав іспанський прем'єр.

Він також додав, що уряд фінансуватиме укриття в районах, "які найбільше їх потребують, де спека найсильніше вражає людей".

Барселона, столиця Каталонії, стала першопрохідцем у створенні мережі кліматичних укриттів у бібліотеках, школах та інших громадських будівлях, обладнаних кондиціонерами.

Цього року Іспанія пережила найспекотніше літо за всю історію, із середньою температурою 24,2 градуса за Цельсієм.

Після теплої осені 2025 рік "ймовірно" стане третім або четвертим найтеплішим роком в Іспанії за всю історію спостережень.

За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість смертей, пов'язаних із спекою, в Іспанії з 16 травня по 30 вересня склала 3832, що на 87,6% більше, ніж за той самий період 2024 року.