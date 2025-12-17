Испания создаст национальную сеть укрытий от жары

Премьер-министр Педро Санчес объявил в среду, что Испания создаст национальную сеть климатических укрытий, чтобы помочь жителям пережить сильные периоды жары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

По словам Санчеса, затяжная жара летом стала "новой нормой".

"Разрушительные засухи и жаркие волны уже не являются редкостью. В некоторые лета мы сталкиваемся не с отдельными волнами, а с одной длинной жаркой волной, которая длится с июня по август", – сказал он на климатической конференции в Мадриде.

Он сообщил, что к следующему лету в Испании создадут общенациональную сеть климатических укрытий. В нее включат, в частности, и здания органов власти, которые станут доступными для всех.

Центральное правительство будет координировать свою деятельность с сетями климатических укрытий, которые уже созданы некоторыми региональными правительствами, такими как Каталония и Страна Басков, сказал испанский премьер.

Он также добавил, что правительство будет финансировать укрытия в районах, "которые больше всего в них нуждаются, где жара сильнее всего поражает людей".

Барселона, столица Каталонии, стала первопроходцем в создании сети климатических укрытий в библиотеках, школах и других общественных зданиях, оборудованных кондиционерами.

В этом году Испания пережила самое жаркое лето за всю историю, со средней температурой 24,2 градуса по Цельсию.

После теплой осени 2025 год "вероятно" станет третьим или четвертым самым теплым годом в Испании за всю историю наблюдений.

По данным Министерства здравоохранения, количество смертей, связанных с жарой, в Испании с 16 мая по 30 сентября составило 3832, что на 87,6% больше, чем за тот же период 2024 года.