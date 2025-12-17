У Трампа кажуть, що він не ухвалював нових рішень щодо санкцій проти Росії

Білий дім не підтвердив повідомлення агентства Bloomberg про те, що США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Владімір Путін відхилить потенційну мирну угоду.

Як пише "Європейська правда", про це представник Білого дому повідомив агентству Reuters.

За словами посадовця адміністрації Трампа, президент США не ухвалював нових рішень щодо санкцій проти Росії.

"Роль установ полягає в тому, щоб підготувати варіанти для виконання президентом", – додав представник.

Представник Державного департаменту США повідомив Reuters, що не буде попередньо обговорювати санкції проти Росії.

Bloomberg повідомляв, що США розглядають варіанти, включно із санкціями проти суден "тіньового флоту" Росії, що використовується для транспортування нафти, а також проти трейдерів, які сприяють таким операціям.

Нові заходи можуть бути оголошені вже цього тижня, йшлося в повідомленні агентства.

Раніше посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що до Сенату США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.