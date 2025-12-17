У Трампа говорят, что он не принимал новых решений по санкциям против России

Белый дом не подтвердил сообщение агентства Bloomberg о том, что США готовят санкции против энергетики РФ, если Владимир Путин отклонит потенциальное мирное соглашение.

Как пишет "Европейская правда", об этом представитель Белого дома сообщил агентству Reuters.

По словам чиновника администрации Трампа, президент США не принимал новых решений по санкциям против России.

"Роль учреждений заключается в том, чтобы подготовить варианты для выполнения президентом", – добавил представитель.

Представитель Государственного департамента США сообщил Reuters, что не будет предварительно обсуждать санкции против России.

Bloomberg сообщал, что США рассматривают варианты, включая санкции против судов "теневого флота" России, используемого для транспортировки нефти, а также против трейдеров, которые способствуют таким операциям.

Новые меры могут быть объявлены уже на этой неделе, говорилось в сообщении агентства.

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что в Сенат США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предусматривает санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.