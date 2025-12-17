Укр Рус Eng

США дозволили продаж нафти з російського проєкту "Сахалін-2" до 18 червня

Новини — Середа, 17 грудня 2025, 19:29 — Христина Бондарєва

Сполучені Штати в середу продовжили дію винятку, який дозволяє продаж нафти з російського проєкту "Сахалін-2", до 18 червня наступного року. 

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Цей крок дає змогу й надалі здійснювати виробництво скрапленого природного газу в межах проєкту.

Загальна ліцензія, видана Міністерством фінансів США, має важливе значення для союзника США Японії, яка отримує близько 9% свого імпорту СПГ з Росії. 

Ліцензія, що дозволяє операції з "Сахаліном-2", є винятком із санкцій, запроваджених щодо проєкту у 2022 році колишнім президентом Джо Байденом через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Рішення було ухвалене попри тиск адміністрації президента Дональда Трампа під час торговельних переговорів з Китаєм, Індією та Японією з вимогою скоротити закупівлі російської нафти та СПГ.

Крім того, відомство продовжило, також до 18 червня, дію винятку, що дозволяє операції, пов’язані з цивільною ядерною енергетикою, за участю російських банків, зокрема "Газпромбанку".

За даними ЗМІ, США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Владімір Путін відхилить потенційну мирну угоду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США санкції Росія Енергетика
Реклама: