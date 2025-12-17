США дозволили продаж нафти з російського проєкту "Сахалін-2" до 18 червня

Сполучені Штати в середу продовжили дію винятку, який дозволяє продаж нафти з російського проєкту "Сахалін-2", до 18 червня наступного року.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Цей крок дає змогу й надалі здійснювати виробництво скрапленого природного газу в межах проєкту.

Загальна ліцензія, видана Міністерством фінансів США, має важливе значення для союзника США Японії, яка отримує близько 9% свого імпорту СПГ з Росії.

Ліцензія, що дозволяє операції з "Сахаліном-2", є винятком із санкцій, запроваджених щодо проєкту у 2022 році колишнім президентом Джо Байденом через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Рішення було ухвалене попри тиск адміністрації президента Дональда Трампа під час торговельних переговорів з Китаєм, Індією та Японією з вимогою скоротити закупівлі російської нафти та СПГ.

Крім того, відомство продовжило, також до 18 червня, дію винятку, що дозволяє операції, пов’язані з цивільною ядерною енергетикою, за участю російських банків, зокрема "Газпромбанку".

За даними ЗМІ, США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Владімір Путін відхилить потенційну мирну угоду.