США разрешили продажу нефти из российского проекта "Сахалин-2" до 18 июня

Соединенные Штаты в среду продлили действие исключения, позволяющего продажу нефти из российского проекта "Сахалин-2", до 18 июня следующего года.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Этот шаг позволяет и в дальнейшем осуществлять производство сжиженного природного газа в рамках проекта.

Общая лицензия, выданная Министерством финансов США, имеет важное значение для союзника США Японии, которая получает около 9% своего импорта СПГ из России.

Лицензия, разрешающая операции с "Сахалином-2", является исключением из санкций, введенных в отношении проекта в 2022 году бывшим президентом Джо Байденом из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Решение было принято несмотря на давление администрации президента Дональда Трампа во время торговых переговоров с Китаем, Индией и Японией с требованием сократить закупки российской нефти и СПГ.

Кроме того, ведомство продлило, также до 18 июня, действие исключения, позволяющего операции, связанные с гражданской ядерной энергетикой, с участием российских банков, в частности "Газпромбанка".

По данным СМИ, США готовит санкции против энергетики РФ, если Владимир Путин отклонит потенциальное мирное соглашение.