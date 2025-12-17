У Португалії закрили розслідування щодо бізнесу премʼєра, яке спричинило дострокові вибори

Португальська прокуратура після девʼяти місяців закрила розслідування щодо компанії Spinumviva, повʼязаної з чинним премʼєром Луїшем Монтенегру, що навесні 2025 року призвело до дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

У прокуратурі в середу повідомили, що "дійшли висновку, що немає відомостей про вчинення кримінального правопорушення", тому попереднє розслідування щодо Spinumviva було закрите.

Там сказали, що вся отримана інформація про діяльність компанії, повʼязаної з главою уряду, була перевірена, і вона не підтвердила факту будь-якого злочину.

"Як наслідок, було винесено обґрунтоване рішення про закриття справи", – підсумовується в повідомленні.

У 2021 році Монтенегру заснував групу компаній Spinumviva, яка, серед іншого, надає послуги у сфері аналізу даних. Після початку політичної карʼєри він передав управління бізнесом родині.

На початку 2025-го ЗМІ повідомили про потенційний конфлікт інтересів, оскільки Монтенегру начебто лобіював рішення на користь Spinumviva. У результаті щодо сімейної компанії прем'єра Португалії в березні 2025 року почали розслідування.

Ця суперечка стала причиною відставки першого уряду Луїша Монтенегру після відхилення вотуму довіри в парламенті.