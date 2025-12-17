В Португалии закрыли расследование в отношении бизнеса премьера, которое привело к досрочным выборам

Португальская прокуратура после девяти месяцев закрыла расследование в отношении компании Spinumviva, связанной с действующим премьером Луишем Монтенегро, что весной 2025 года привело к досрочным парламентским выборам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

В прокуратуре в среду сообщили, что "пришли к выводу, что нет сведений о совершении уголовного правонарушения", поэтому предварительное расследование в отношении Spinumviva было закрыто.

Там сказали, что вся полученная информация о деятельности компании, связанной с главой правительства, была проверена, и она не подтвердила факта какого-либо преступления.

"В результате было вынесено обоснованное решение о закрытии дела", – подытоживается в сообщении.

В 2021 году Монтенегро основал группу компаний Spinumviva, которая, среди прочего, предоставляет услуги в сфере анализа данных. После начала политической карьеры он передал управление бизнесом семье.

В начале 2025 года СМИ сообщили о потенциальном конфликте интересов, поскольку Монтенегру якобы лоббировал решение в пользу Spinumviva. В результате в отношении семейной компании премьера Португалии в марте 2025 года начали расследование.

Этот спор стал причиной отставки первого правительства Луиша Монтенегру после отклонения вотума доверия в парламенте.