У Португалії вимагають розслідування щодо конфлікту інтересів премʼєра

Соціалістична партія Португалії у понеділок, 10 березня, оголосила про наміри розслідувати можливий конфлікт інтересів премʼєр-міністра Луїша Монтенергу на тлі скандалу, що загрожує країні дочасними виборами.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на RTP.

Парламентська лідерка соціалістів Португалії Александра Лейтау в понеділок заявила, що її партія ініціюватиме парламентське розслідування стосовно Монтенергу, аби отримати розʼяснення скандалу, який охопив країну в останні дні.

У центрі кризи, яка може призвести до третіх дострокових виборів у Португалії з 2022 року, перебуває консалтингова фірма, що належить родині прем'єр-міністра.

Вона уклала контракти з приватними компаніями, що, за словами опозиції, призвели до збагачення Монтенегру. Сам він заперечує будь-який конфлікт інтересів.

Представивши запит на створення парламентської слідчої комісії для зʼясування ситуації щодо конфлікту інтересів у родині премʼєра, Лейтау закликала премʼєра не перешкоджати її роботі, аби громадськість отримала необхідні розʼяснення ситуації, що склалась.

"Якщо уряд не відступить від вотуму недовіри, ми підемо на вибори в умовах, коли ми не матимемо цих роз'яснень", – додала депутатка.

У вівторок, 11 березня, парламент Португалії голосуватиме за вотум недовіри уряду Монтенегру. Якщо він доручить своїм депутатам його підтримати, уряд піде у відставку, а на країну чекатимуть дострокові вибори. Водночас парламент не зможе провести розслідування його конфлікту інтересів.

Правоцентристська Соціал-демократична партія Португалії прийшла до влади в результаті позачергових виборів на початку 2024 року – других за два роки. Їм передував корупційний скандал в уряді його попередника Антоніу Кошти – чинного президента Європейської ради.