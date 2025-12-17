Ряд государств решили создать Реестр ущерба от агрессии России на Дунае

Дунайская комиссия – орган, состоящий из представителей придунайских государств, – приняла решение о создании Реестра ущерба от российской агрессии на Нижнем Дунае.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, пишет "Европейская правда".

Инициированное Украиной решение о создании Реестра поддержали большинство стран-участниц, отметил Кулеба.

Также принято постановление о нарушении Россией Белградской конвенции о режиме судоходства на Дунае в результате военных действий.

"Это важные шаги для защиты Украины и справедливости на Дунае", – прокомментировал Кулеба, отметив, что российские атаки на украинские дунайские порты являются ударом по международной логистике, безопасности судоходства и свободе движения на Дунае.

"Поэтому создание Реестра – это постепенное привлечение агрессора к ответственности: он обеспечит системный сбор и обобщение данных о нанесенном ущербе, их передачу в Совет Европы и Европейский Союз и формирование международно-правовой основы для возмещения убытков", – пояснил вицепремьер.

Кулеба поблагодарил партнеров – Австрию, Германию, Хорватию, Молдову, Румынию и Словакию – за поддержку этого решения.

Государствами-участницами Дунайской комиссии являются Австрия, Болгария, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Венгрия, Украина и Хорватия.

Россия была отстранена от участия в Дунайской комиссии в начале 2024 года.

В марте 2022 года Украина достигла отстранения РФ от работы в Дунайской комиссии.