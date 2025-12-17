У Британії розповіли деталі пакета військової допомоги Україні на 600 млн фунтів

Велика Британія у межах пакета військової допомоги Україні на 600 мільйонів фунтів стерлінгів допоможе зміцнити українську протиповітряну оборону на зимовий період.

Як пише "Європейська правда", про це у середу повідомило британське Міністерство оборони.

Зазначається, що у межах пакета військової допомоги Британія вже поставила в Україну понад 1000 ракет та понад 250 тисяч боєприпасів для систем протиповітряної оборони.

Також Британія надає Україні довгострокову підтримку, придбавши в Естонії понад двадцять дистанційно керованих протидронових турелей, які будуть поставлені в 2026 році.

"Ці нові системи, розроблені спеціально для боротьби з атакувальними дронами типу Shahed у великих масштабах і за нижчою вартістю, становлять важливу частину майбутніх оборонних можливостей України", – йдеться в повідомленні.

Також британська сторона оголосила про передання п'яти систем протиповітряної оборони RAVEN, про які було оголошено влітку, та подальше постачання систем протиповітряної оборони GRAVEHAWK.

Нагадаємо, на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у вівторок міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про найбільшу однорічну інвестицію в 600 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України.

Як повідомляли, 11 вересня Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів.

Раніше у британському Міноборони повідомили, що першим спільним проєктом стане новий передовий безпілотник-перехоплювач протиповітряної оборони під назвою Project Octopus.