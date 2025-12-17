В Великобритании рассказали подробности пакета военной помощи Украине на 600 млн фунтов

Великобритания в рамках пакета военной помощи Украине на 600 миллионов фунтов стерлингов поможет укрепить украинскую противовоздушную оборону на зимний период.

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду сообщило британское Министерство обороны.

Отмечается, что в рамках пакета военной помощи Великобритания уже поставила в Украину более 1000 ракет и более 250 тысяч боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

Также Великобритания предоставляет Украине долгосрочную поддержку, приобретя в Эстонии более двадцати дистанционно управляемых противодроновых турелей, которые будут поставлены в 2026 году.

"Эти новые системы, разработанные специально для борьбы с атакующими дронами типа Shahed в больших масштабах и по более низкой стоимости, составляют важную часть будущих оборонных возможностей Украины", – говорится в сообщении.

Также британская сторона объявила о передаче пяти систем противовоздушной обороны RAVEN, о которых было объявлено летом, и дальнейшей поставке систем противовоздушной обороны GRAVEHAWK.

Напомним, на открытии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") во вторник министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил о крупнейшей годовой инвестиции в 600 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины.

Как сообщалось, 11 сентября Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков.

Ранее в британском Минобороны сообщили, что первым совместным проектом станет новый передовой беспилотник-перехватчик противовоздушной обороны под названием Project Octopus.