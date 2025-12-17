Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет на 2026 рік

Американський Сенат у середу переважною більшістю голосів підтримав закон про національну оборону на 2026 рік, які передбачають рекордний оборонний бюджет у 901 трильйон доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Щорічний законопроєкт про оборонну політику був схвалений верхньою палатою Конгресу після широкого двопартійного голосування, після того як минулого тижня його ухвалила Палата представників.

Його підтримали 77 сенаторів як від Республіканської, так і від Демократичної партій, проти проголосували 20.

Закон про національну оборону передбачає 901 млрд доларів бюджету Пентагону – на 8 мільярдів більше, ніж було в пропозиції Білого дому. Але законодавці заклали в нього кілька положень, які зчитуються як пряма критика адміністрації Трампа.

Документ, серед іншого, вимагає від Пентагону передати невідредаговані відеозаписи ударів по суднах, які, як підозрюється, займаються контрабандою наркотиків поблизу Латинської Америки. Законопроєкт обмежує чверть бюджету на відрядження глави Пентагону Піта Гегсета, доки Конгрес не отримає відеозаписи.

Також законопроєкт обмежує Пентагон у скороченні загальної чисельності американських військ в Європі нижче 76 тисяч військових на строк понад 45 днів, доки Пентагон і глава Європейського командування США не підтвердять законодавцям, що скорочення відповідає інтересам США і що з союзниками по НАТО були проведені консультації.

Законодавці також обмежили Пентагон у скороченні військової присутності США в Південній Кореї до менше ніж 28 500 військових і обмежили США у передачі військової ролі верховного командувача НАТО в Європі, яку протягом десятиліть обіймав керівник Європейського командування.

Ці положення суперечать новій стратегії національної безпеки адміністрації Трампа, яка критикує європейських союзників і стверджує, що континент перебуває в культурному занепаді.

Законопроєкт також передбачає виділення 400 мільйонів доларів на зусилля Пентагону з озброєння та оснащення української армії, незважаючи на спроби Трампа тиснути на Київ, щоб той уклав угоду з Москвою і закінчив війну.

Агентство Bloomberg раніше повідомило, що європейські лідери ще зберігають надію, що Трамп повернеться до свого висновку про те, що провина за війну в Україні – саме на Росії, проте морально готуються і до "найгіршого" сценарію, за якого США "пробачать" РФ і покинуть Україну без жодної допомоги.