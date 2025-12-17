Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2026 год

Американский Сенат в среду подавляющим большинством голосов поддержал закон о национальной обороне на 2026 год, который предусматривает рекордный оборонный бюджет в 901 триллион долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ежегодный законопроект об оборонной политике был одобрен верхней палатой Конгресса после широкого двухпартийного голосования, после того как на прошлой неделе его приняла Палата представителей.

Его поддержали 77 сенаторов как от Республиканской, так и от Демократической партий, против проголосовали 20.

Закон о национальной обороне предусматривает 901 млрд долларов бюджета Пентагона – на 8 миллиардов больше, чем было в предложении Белого дома. Но законодатели заложили в него несколько положений, которые читаются как прямая критика администрации Трампа.

Документ, среди прочего, требует от Пентагона передать нередактированные видеозаписи ударов по судам, которые, как подозревается, занимаются контрабандой наркотиков вблизи Латинской Америки. Законопроект ограничивает четверть бюджета на командировки главы Пентагона Пита Хэгсета, пока Конгресс не получит видеозаписи.

Также законопроект ограничивает Пентагон в сокращении общей численности американских войск в Европе ниже 76 тысяч военных на срок более 45 дней, пока Пентагон и глава Европейского командования США не подтвердят законодателям, что сокращение соответствует интересам США и что с союзниками по НАТО были проведены консультации.

Законодатели также ограничили Пентагон в сокращении военного присутствия США в Южной Корее до менее чем 28 500 военных и ограничили США в передаче военной роли верховного главнокомандующего НАТО в Европе, которую на протяжении десятилетий занимал руководитель Европейского командования.

Эти положения противоречат новой стратегии национальной безопасности администрации Трампа, которая критикует европейских союзников и утверждает, что континент находится в культурном упадке.

Законопроект также предусматривает выделение 400 миллионов долларов на усилия Пентагона по вооружению и оснащению украинской армии, несмотря на попытки Трампа давить на Киев, чтобы тот заключил соглашение с Москвой и закончил войну.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп вернется к своему выводу о том, что вина за войну в Украине лежит именно на России, однако морально готовятся и к "худшему" сценарию, при котором США "простят" РФ и бросят Украину без всякой помощи.