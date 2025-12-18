Палата представників США відхилила спроби обмежити військові дії Трампа у Венесуелі

Палата представників Конгресу США провалила голосування за дві резолюції, які мали на меті обмежити повноваження адміністрації Дональда Трампа щодо військових операцій у Карибському басейні та проти Венесуели.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Як зазначається, обидві ініціативи запропонували представники демократів, які намагалися зобов'язати Трампа отримати дозвіл Конгресу на ведення бойових дій.

Перша резолюція, подана провідним демократом у комітеті з закордонних справ Палати представників Грегорі Міксом, мала на меті змусити Трампа вивести збройні сили з "воєнних дій проти визначених президентом терористичних організацій у Західній півкулі" без оголошення війни або схвалення Конгресу.

Вона була відхилена 210 голосами проти 216, попри підтримку двох республіканців і більшості демократів.

Інша резолюція, подана демократом Джимом Макговерном, мала на меті вивести американські збройні сили з бойових дій у Венесуелі або проти неї, також без оголошення війни або схвалення Конгресу.

Палата представників також відхилила цю резолюцію з переважно партійним голосуванням 211 проти 213. Троє республіканців відступили від партійної лінії і проголосували за резолюцію, а один демократ виступив проти неї.

Для набуття чинності ці резолюції потребували схвалення Сенату.

Нагадаємо, 29 листопада Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору". Цьому передували численні удари США по суднах біля берегів Венесуели, які вони вважають пов’язаними з наркоторгівлею.

17 грудня Трамп оголосив "терористичним" режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та запровадить "блокаду" підсанкційних танкерів, що возять венесуельську нафту.

