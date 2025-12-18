Палата представителей США отклонила попытки ограничить военные действия Трампа в Венесуэле

Палата представителей Конгресса США провалила голосование за две резолюции, которые имели целью ограничить полномочия администрации Дональда Трампа в отношении военных операций в Карибском бассейне и против Венесуэлы.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, обе инициативы предложили представители демократов, которые пытались обязать Трампа получить разрешение Конгресса на ведение боевых действий.

Первая резолюция, поданная ведущим демократом в комитете по иностранным делам Палаты представителей Грегори Миксом, имела целью заставить Трампа вывести вооруженные силы из "военных действий против определенных президентом террористических организаций в Западном полушарии" без объявления войны или одобрения Конгресса.

Она была отклонена 210 голосами против 216, несмотря на поддержку двух республиканцев и большинства демократов.

Другая резолюция, представленная демократом Джимом Макговерном, имела целью вывести американские вооруженные силы из боевых действий в Венесуэле или против нее, также без объявления войны или одобрения Конгресса.

Палата представителей также отклонила эту резолюцию с преимущественно партийным голосованием 211 против 213. Трое республиканцев отступили от партийной линии и проголосовали за резолюцию, а один демократ выступил против нее.

Для вступления в силу эти резолюции требовали одобрения Сената.

Напомним, 29 ноября Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства". Этому предшествовали многочисленные удары США по судам у берегов Венесуэлы, которые они считают связанными с наркоторговлей.

17 декабря Трамп объявил "террористическим" режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и введет "блокаду" подсанкционных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть.

