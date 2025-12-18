Немецкое правительство выделит Украине дополнительно 70 млн евро зимней поддержки

В связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины правительство Германии предоставляет Украине дополнительную помощь в размере 70 миллионов евро.

Об этом заявила министр развития Германии Рим Алабали Радован медиагруппе Funke, передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Министр сказала, что ее министерство расширяет помощь, "чтобы обеспечить отоплением, водоснабжением и электроэнергией более двух с половиной миллионов человек".

"Особенно сейчас, в холодную зиму, немедленная помощь имеет решающее значение для обеспечения основных энергетических потребностей Украины", – заявила она.

Средства в первую очередь предназначены для инвестиций в децентрализованное теплоснабжение, например, в мобильные отопительные установки.

"Муниципалитеты должны иметь возможность гарантировать отопление школ, детских садов и больниц, даже если крупные электростанции подверглись атакам. Эти меры по энергоснабжению помогут людям организовать свою повседневную жизнь", – сказала Алабали Радован.

С соответствующей просьбой к Германии обратилась украинская сторона.

Накануне стало известно, что Люксембург направил очередной взнос в размере 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

В начале декабря Министерство экономики объявило, что предоставит Украине дополнительные 100 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры, разрушенной во время войны, в дополнение к 60 млн евро, уже объявленных на этот год. Германия является крупнейшим донором фонда энергетической помощи.