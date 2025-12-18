Президент Еврокомиссии надеется на "зеленый свет" для соглашения со странами Южной Америки

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что ЕС получит зеленый свет для подписания соглашения о свободной торговле с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

Об этом она сказала по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что во время заседания состоится дискуссия о "уязвимых местах" и "глобальной конкурентоспособности" Европейского Союза.

"Наша чрезмерная зависимость является препятствием для конкурентоспособности. Мы должны избавиться от нее", – подчеркнула она.

По мнению президента Еврокомиссии, это возможно только с помощью сети соглашений о свободной торговле.

"Поэтому МЕРКОСУР играет центральную роль в наших торговых соглашениях. Это потенциальный рынок с 700 млн потребителей, странами с похожими взглядами, которые стремятся к свободной торговле в рамках МЕРКОСУР. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы получили зеленый свет для МЕРКОСУР и смогли завершить подписание соглашения", – добавила она.

Эти слова фон дер Ляйен прозвучали на фоне того, как председатель комитета Европейского парламента по вопросам торговли Бернд Ланг заявил, что Германия и Европейский Союз предпринимают последнюю попытку убедить Италию поддержать соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР, которое может не быть заключено, если его не подписать в ближайшее время.

Об этом стало известно на фоне того, как СМИ писали, что Франция и Италия якобы договорились о необходимости отложить голосование Европейского Союза по торговому соглашению с МЕРКОСУР.

В то же время 17 декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что подписание такого соглашения "является преждевременным".