На "Президентській алеї слави" в Білому домі Байдена назвали "найгіршим" лідером

Уздовж "Президентської алеї слави" Дональда Трампа у Білому домі з’явилися таблички з описами попередніх президентів США, де Джо Байдена названо "найгіршим президентом".

Про це пише CNN, передає "Європейська правда".

На меморіальній дошці на початку експозиції зазначено, що вона була "задумана, побудована та присвячена" Трампом "як данина поваги колишнім президентам, хорошим, поганим і тим, хто був десь посередині, які служили нашій країні і так багато пожертвували заради цього".

На табличці Трампа вказано, що він подолав "безпрецедентне використання правоохоронних органів проти нього, а також дві спроби вбивства".

Там також зазначено, що Трамп, який обіймає посаду вже 11 місяців, "виконав" інавгураційну обіцянку започаткувати "золотий вік Америки", зокрема через заяви про завершення воєн, захист кордонів і депортацію членів банд.

Водночас на меморіальній дошці Байдена написано, що "Сонний Джо Байден був, безперечно, найгіршим президентом в американській історії".

"Зайнявши посаду в результаті найкорумпованіших виборів, які коли-небудь бачили Сполучені Штати, Байден став свідком низки безпрецедентних катастроф, які привели нашу націю до межі знищення. Але попри все це, президент Трамп буде переобраний з великою перевагою і врятує Америку", – йдеться на частині таблички.

Фото: CNN

Зазначимо, у зверненні до нації 17 грудня Трамп розкритикував Байдена, заявивши, що "успадкував безлад". Він перерахував цілий список скарг на епоху Байдена, описуючи "відкриті" кордони, "чоловіків, які грають у жіночих видах спорту", злочинність, "найгірші торговельні угоди, які коли-небудь укладалися", та "хвору і корумповану" федеральну владу.

Нещодавно Трамп в ході спілкування із журналістами назвав одну з репортерок "тупою" після запитання про перевірки афганців за часів адміністрації Джо Байдена.