У зверненні до нації Трамп розкритикував Байдена, але не згадав про Україну

У зверненні до нації президент США Дональд Трамп розкритикував свого попередника Джо Байдена, заявивши, що "успадкував безлад", проте не згадав про війну Росії проти України та ситуацію з Венесуелою.

Його слова цитує "Європейська правда".

Трамп перерахував цілий список скарг на епоху Байдена, описуючи "відкриті" кордони, "чоловіків, які грають у жіночих видах спорту", злочинність, "найгірші торговельні угоди, які коли-небудь укладалися", та "хвору і корумповану" федеральну владу.

"Одинадцять місяців тому я успадкував безлад. І я його виправляю", – заявив він.

Він наголосив, що розкритикував політиків, які керували США "протягом останніх чотирьох".

"Протягом останніх чотирьох років Сполученими Штатами керували політики, які боролися лише за інсайдерів, нелегальних іммігрантів, кар'єрних злочинців, корпоративних лобістів, в'язнів, терористів і, перш за все, іноземні держави, які користувалися нами на рівні, якого раніше не було", – зазначив американський лідер.

Однак після повернення Трампа до Білого дому, за його словами, все стало краще.

"За кілька коротких місяців ми перейшли від найгіршого до найкращого", – додав Трамп.

У зверненні Трамп згадав і про врегулювання воєн та вкотре нагадав, що "відновив американську силу", а також "врегулював вісім війн за 10 місяців".

Водночас у своєму зверненні американський лідер не згадав про війну Росії проти України та переговорні процеси між сторонами за посередництва США. Також він не сказав про ситуацію з Венесуелою та блокадою її суден, про яку американський президент оголосив напередодні.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа СТівен Віткофф та його зять Джаред Кушнер провели багатогодинні переговори в Берліні з українськими та європейськими посадовцями, щоб домовитися про гарантії безпеки США для Києва, територіальні поступки та інші питання.

За даними ЗМІ, під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.