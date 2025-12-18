На "Президентской аллее славы" в Белом доме Байдена назвали "худшим" лидером

Вдоль "Президентской аллеи славы" Дональда Трампа в Белом доме появились таблички с описаниями предыдущих президентов США, где Джо Байден назван "худшим президентом".

Об этом пишет CNN, передает "Европейская правда".

На мемориальной доске в начале экспозиции указано, что она была "задумана, построена и посвящена" Трампом "как дань уважения бывшим президентам, хорошим, плохим и тем, кто был где-то посередине, которые служили нашей стране и так много пожертвовали ради этого".

На табличке Трампа указано, что он преодолел "беспрецедентное использование правоохранительных органов против него, а также две попытки убийства".

Там также отмечается, что Трамп, занимающий пост уже 11 месяцев, "выполнил" инаугурационное обещание начать "золотой век Америки", в частности, благодаря заявлениям о завершении войн, защите границ и депортации членов банд.

В то же время на мемориальной доске Байдена написано, что "Сонный Джо Байден был, бесспорно, худшим президентом в американской истории".

"Заняв пост в результате самых коррумпированных выборов, которые когда-либо видели Соединенные Штаты, Байден стал свидетелем ряда беспрецедентных катастроф, которые привели нашу нацию на грань уничтожения. Но несмотря на все это, президент Трамп будет переизбран с большим преимуществом и спасет Америку", – говорится на части таблички.

Фото: CNN

Отметим, в обращении к нации 17 декабря Трамп раскритиковал Байдена, заявив, что тот "унаследовал беспорядок". Он перечислил целый список жалоб на эпоху Байдена, описывая "открытые" границы, "мужчин, которые играют в женских видах спорта", преступность, "худшие торговые соглашения, которые когда-либо заключались", и "больную и коррумпированную" федеральную власть.

Недавно Трамп в ходе общения с журналистами назвал одну из репортерок "тупой" после вопроса о проверках афганцев во времена администрации Джо Байдена.