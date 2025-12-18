Орбан: віддати гроші однієї воюючої сторони іншій – означає вступити у війну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує "репараційну позику" для України за рахунок мільярдів заморожених російських активів, бо це означатиме вступ ЄС у війну.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, чому він проти надання Україні "репараційної позики", Орбан заявив, що не хоче бачити Європу у війні. "Віддати гроші означає війну", – сказав він.

"Я просто працюю на мир. Те, що нам треба робити – це кроки в напрямку миру, а не війни", – сказав він, відповідаючи на запитання, чиїм інтересам служить, Європи чи Москви.

"Є дві країни, які у війні. Це не ЄС, це Росія і Україна. І дехто, ЄС, хоче забрати гроші однієї з воюючих сторін, а потім віддати їх іншій. Це прямий вступ у війну. Тому прем’єр Бельгії правий. Ми не повинні робити цього", – наголосив він.

Разом з тим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що саміт ЄС зрештою має вирішити, яку з опцій фінансування України обрати.

У четвер стало відомо, що дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

