Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает "репарационный кредит" для Украины за счет миллиардов замороженных российских активов, поскольку это будет означать вступление ЕС в войну.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, почему он против предоставления Украине "репарационного займа", Орбан заявил, что не хочет видеть Европу в войне. "Отдать деньги означает войну", – сказал он.

"Я просто работаю на мир. То, что нам надо делать – это шаги в направлении мира, а не войны", – сказал он, отвечая на вопрос, чьим интересам служит, Европы или Москвы.

"Есть две страны, которые в войне. Это не ЕС, это Россия и Украина. И кое-кто, ЕС, хочет забрать деньги одной из воюющих сторон, а затем отдать их другой. Это прямое вступление в войну. Поэтому премьер Бельгии прав. Мы не должны делать этого", – подчеркнул он.

Вместе с тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС в конце концов должен решить, какую из опций финансирования Украины выбрать.

В четверг стало известно, что дипломаты государств Европейского Союза пришли к предварительному согласию по использованию российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

