Каллас: переговори щодо гарантій безпеки для України йдуть у правильному напрямку

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що переговори щодо гарантій безпеки для України "йдуть у правильному напрямку".

Про це вона сказала після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Каллас заявила, що Україна "потребує реальних гарантій безпеки", щоб було зрозуміло, якщо на неї знову нападуть, "хто прийде з військами, хто надасть можливості".

"Переговори йдуть у правильному напрямку", – запевнила вона.

Глава дипломатії ЄС наголосила: йдеться не просто про "гарантії на папері, а про реальні засоби".

"І важливо, що США також є частиною цих гарантій безпеки", – підсумувала Каллас.

Нещодавно американське видання The New York Times дізналося деталі заходів стримування з боку партнерів України, які готують у рамках переговорів довкола "мирного плану" адміністрації президента США Трампа. В одному з двох документів закладаються "широкі принципи", які двоє співрозмовників зі США та кілька європейських порівнюють зі ст. 5 Північноатлантичного договору.

Ці деталі корелюють з оприлюдненою у понеділок заявою європейських лідерів, де згадується, що США очолять "механізм моніторингу перемир’я та верифікації з міжнародною участю, щоб завчасно надати попередження про будь-який новий напад".

Наразі незрозуміло, чи передбачається якесь конкретне військове втручання США, якщо Росія атакує європейський стримуючий контингент в Україні.