NYT дізналось деталі гарантій для України, які готують США і Європа у межах "мирного плану"

Американське видання The New York Times дізнались деталі заходів стримування з боку партнерів України, які готують у рамках переговорів довкола "мирного плану" адміністрації президента США Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації NYT від 16 грудня.

Під час дипломатичних взаємодій США, України та Європи упродовж останніх кількох днів "майже завершили" роботу над двома документами, де йдеться про гарантії безпеки для України у межах потенційної мирної угоди.

Американські та європейські співрозмовники видання поділились, що ці напрацювання стали підсумком понад 8 годин інтенсивних обговорень 14-15 грудня у Берліні – за участі України та США, а далі представників європейських держав.

В одному з двох документів закладаються "широкі принципи" і його двоє співрозмовників зі США та кілька європейських порівнюють зі ст. 5 Північноатлантичного договору.

Другий документ більш практичного характеру і містить деталі про те, як США та Європа співпрацюватимуть з Україною для запобігання новій агресії Росії.

Співрозмовники, які бачили проєкт, кажуть, що там містяться численні конкретні пункти на випадки різних сценаріїв російського вторгнення.

Один з американських посадовців зазначив, що у документі "дуже конкретно" йдеться про те, як буде стримуватися потенційна нова агресія і як покарають Москву, якщо це станеться.

Серед деталей – збереження української армії умовно мирного часу у чисельності 800 тисяч, з відповідним навчанням і спорядженням, що має бути хорошим стримуванням для Росії. Один європейський дипломат зазначив, що у документі перераховані конкретні потреби України у видах озброєння.

Крім того, там йдеться про очолюваний європейськими державами військовий контингент на території України, який допоможе захищати небо і підтримувати безпеку на морі. Які держави готові відрядити своїх військових до його складу, не розкривають, проте український президент Володимир Зеленський публічно згадував про те, що є кілька таких країн.

Контингент стримування буде розміщуватись у західній частині України і має стати другим вагомим запобіжником від нової агресії.

Європейський дипломат описав пункти-обіцянки з цього документа як "меню", з якого європейські партнери України оберуть, що саме вони робитимуть.

Також у "практичному" документі є деталі про те, як США допомагатимуть своїми розвідувальними спроможностями для моніторингу дотримання "тиші" та виявлення ознак підготовки Росії до нової агресії. Американці нібито беруться наглядати, щоб Росія дотримувалася потенційної домовленості про припинення бойових дій, і гарантувати, що дрібні сутички не розростуться у нову гарячу фазу війни.

Йдеться також про те, як США допоможуть виявляти провокації-операції "під чужим прапором", які Росія може вигадати як привід для відновлення війни.

Ці деталі корелюють з оприлюдненою у понеділок заявою європейських лідерів, де згадується, що США будуть очолювати "механізм моніторингу перемир’я та верифікації з міжнародною участю, щоб завчасно надати попередження про будь-який новий напад".

Наразі незрозуміло, чи передбачається якесь конкретне військове втручання США, якщо Росія атакує європейський стримуючий контингент в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що загалом за підсумками перемовин мають оформити п’ять документів, частина з яких стосуються гарантій безпеки, ще частина – відновлення. За його словами, у питанні гарантій відбувся "серйозний рух вперед", зокрема є сигнали, що США готові надати юридично зобов’язуючі гарантії.

Також президент наголосив, що Україна не погоджуватиметься на юридичне чи "де-факто" визнання окупованого Донбасу за Росією.

Крім того, Зеленський розкрив наступні кроки щодо "мирного плану" після переговорів у Берліні.