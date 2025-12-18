Каллас: переговоры по гарантиям безопасности для Украины идут в правильном направлении

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины "идут в правильном направлении".

Об этом она сказала по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Каллас заявила, что Украина "нуждается в реальных гарантиях безопасности", чтобы было понятно, если на нее снова нападут, "кто придет с войсками, кто предоставит возможности".

"Переговоры идут в правильном направлении", – заверила она.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула: речь идет не просто о "гарантиях на бумаге, а о реальных средствах".

"И важно, что США также являются частью этих гарантий безопасности", – подытожила Каллас.

Недавно американское издание The New York Times узнало детали мер сдерживания со стороны партнеров Украины, которые готовят в рамках переговоров вокруг "мирного плана" администрации президента США Трампа. В одном из двух документов заложены "широкие принципы", которые два собеседника из США и несколько европейских сравнивают со ст. 5 Североатлантического договора.

Эти детали коррелируют с обнародованным в понедельник заявлением европейских лидеров, где упоминается, что США будут возглавлять "механизм мониторинга перемирия и верификации с международным участием, чтобы заблаговременно предоставить предупреждение о любом новом нападении".

Пока неясно, предполагается ли какое-то конкретное военное вмешательство США, если Россия атакует европейский сдерживающий контингент в Украине.