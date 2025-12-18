Зеленський пояснив, куди підуть гроші із заморожених активів РФ, якщо війна закінчиться

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі закінчення війни заморожені на Заході кошти РФ будуть використані на відбудову України.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ дорогою до Брюсселя, передає "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що Європа завжди говорила про відбудову України.

"Сьогодні ми говоримо про репараційні гроші не тільки в сенсі відбудови. Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші. Потрібне таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво. Безумовно, і європейські, безумовно, і ракети для ППО від Сполучених Штатів Америки", – зазначив він.

За його словами, Україна робить абсолютно все для дипломатичного закінчення війни.

"Якщо ми зможемо погодити план щодо закінчення війни, то таке рішення щодо використання цих грошей буде направлено повністю на відбудову. Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території Європейського Союзу", – заявив Зеленський.

Він додав, що рішення про їх використання наразі залежить від політичної волі.

"Я буду розмовляти з усіма лідерами доводити наші аргументи і дуже надіюсь, що ми можемо отримати позитивне рішення. Без цього буде велика проблема для України", – сказав він.

У четвер стало відомо, що дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

Разом з тим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що саміт ЄС зрештою має вирішити, яку з опцій фінансування України обрати.

