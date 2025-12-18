Зеленский объяснил, куда пойдут деньги из замороженных активов РФ, если война закончится

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае окончания войны замороженные на Западе средства РФ будут использованы на восстановление Украины.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ по дороге в Брюссель, передает "Европейская правда".

Зеленский напомнил, что Европа всегда говорила о восстановлении Украины.

"Сегодня мы говорим о репарационных деньгах не только в плане восстановления. Если это война, то нам нужны эти деньги. Нужно такое решение, чтобы поддержать нашу армию и наше оборонное производство. Безусловно, и европейские, безусловно, и ракеты для ПВО от Соединенных Штатов Америки", – отметил он.

По его словам, Украина делает абсолютно все для дипломатического окончания войны.

"Если мы сможем согласовать план по окончанию войны, то такое решение по использованию этих денег будет направлено полностью на восстановление. Сейчас мы говорим о 200 миллиардах, которые находятся на территории Европейского Союза", – заявил Зеленский.

Он добавил, что решение об их использовании сейчас зависит от политической воли.

"Я буду разговаривать со всеми лидерами, приводить наши аргументы и очень надеюсь, что мы можем получить положительное решение. Без этого будет большая проблема для Украины", – сказал он.

В четверг стало известно, что дипломаты государств Европейского Союза пришли к предварительному согласию по использования российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

Вместе с тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС в конце концов должен решить, какую из опций финансирования Украины выбрать.

Больше по теме читайте в статье: ЕС ищет деньги для Киева. Почему Бельгия "блокирует" финансирование Украины за счет активов РФ.