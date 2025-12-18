Российские пограничники нарушили границу с Эстонией, МИД вызвал представителя РФ

Трое российских пограничников в форме нарушили границу с Эстонией, когда подошли к эстонскому причалу Васкнарва на судне на воздушной подушке.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в среду, 17 декабря. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отметил, что пограничники, которые обнаружили нарушения через камеры наблюдения, не смогли допросить российских "коллег", поскольку те быстро вернулись на российскую территорию.

"Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения, и мы также провели предварительную проверку на причале. Был установлен официальный контакт с пограничным представительством Российской Федерации для получения объяснений", – сказал глава Пограничного бюро Восточной префектуры Эрик Пургель.

Он отметил, что Восточная префектура также увеличила количество патрулей, чтобы быть готовой реагировать на дальнейшие инциденты.

В четверг, 18 декабря, запланирована встреча представителей пограничных служб, на которой Эстония ожидает объяснений от РФ о пересечении границы.

А Министерство иностранных дел Эстонии в свою очередь вызвало временного поверенного в делах России.

Напомним, 2 ноября Министерство иностранных дел Эстонии заявило о том, что на реке Нарва заметили российский пограничный катер под флагом российской ЧВК "Вагнер".

По словам министра иностранных дел Маргуса Тсахкны, это зрелище подтверждает факт, что "железная" система России дает трещины под влиянием начатой ею захватнической войны и давления со стороны Запада.