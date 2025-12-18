Прем'єр Естонії назвав дві причини, чому ЄС має використати росактиви на користь України

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив на тому, що агресор повинен заплатити, і рішення ЄС про використання російських заморожених активів на користь України цьому допоможе.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, є дві вагомі причини використовувати заморожені російські активи.

"Перша – це принцип, що агресор повинен платити за завдані збитки. Не європейські платники податків, не всі інші, а саме агресор повинен платити. Друга – Україна повинна знати, що Європа готова до виконання завдання і в будь-який момент підтримає Україну. І якщо ми зможемо прийняти рішення щодо заморожених активів, це також буде сигналом для наших партнерів, що ми налаштовані серйозно", – пояснив Міхал.

Він також зазначив, що для Європи це момент істини, бо "всі дивляться на нас із замороженими активами".

"Мова йде не тільки про гроші, бо можуть бути альтернативи. Наприклад, позики. Так, я знаю, що є подібні питання. Це можуть бути індивідуальні внески тощо. Але з замороженими активами, російськими замороженими активами, повідомлення також полягає в тому, що агресор повинен заплатити за завдані збитки", – наголосив він.

За словами Міхала, активів, ймовірно, навіть не вистачить, і в майбутньому потрібні будуть мита на російські товари.

У четвер стало відомо, що дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

Разом з тим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що саміт ЄС зрештою має вирішити, яку з опцій фінансування України обрати: репараційну позику чи фінансування через бюджет ЄС шляхом зовнішніх запозичень.

