Премьер Эстонии назвал две причины, почему ЕС должен использовать росактивы в пользу Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что агрессор должен заплатить, и решение ЕС об использовании российских замороженных активов в пользу Украины этому поможет.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По его словам, есть две веские причины использовать замороженные российские активы.

"Первая – это принцип, что агрессор должен платить за нанесенный ущерб. Не европейские налогоплательщики, не все остальные, а именно агрессор должен платить. Вторая – Украина должна знать, что Европа готова к выполнению задачи и в любой момент поддерживает Украину. И если мы сможем принять решение по замороженным активам, это также будет сигналом для наших партнеров, что мы настроены серьезно", – пояснил Михал.

Он также отметил, что для Европы это момент истины, потому что "все смотрят на нас с замороженными активами".

"Речь идет не только о деньгах, потому что могут быть альтернативы. Например, займы. Да, я знаю, что есть подобные вопросы. Это могут быть индивидуальные взносы и тому подобное. Но с замороженными активами, российскими замороженными активами, сообщение также заключается в том, что агрессор должен заплатить за нанесенный ущерб", – подчеркнул он.

По словам Михала, активов, вероятно, даже не хватит, и в будущем нужны будут пошлины на российские товары.

В четверг стало известно, что дипломаты государств Европейского Союза пришли к предварительному согласию относительно использования российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

Вместе с тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС в конце концов должен решить, какую из опций финансирования Украины выбрать: репарационный заем или финансирование через бюджет ЕС путем внешних заимствований.

