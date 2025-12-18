У Європейській народній партії назвали Орбана "пресофіцером Путіна"
Лідер Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер розкритикував угорського прем'єра Віктора Орбана за його проросійську позицію.
Про це він сказав на саміті ЄНП, який проходив перед самітом ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
За словами Вебера, позиція Орбана є шкідницькою.
"Віктор Орбан хоче нашкодити. Він хоче зупинити процес", – заявив лідер ЄНП.
"Він абсолютно не конструктивний. Нам не потрібен тут, в Європейському Союзі, ще один пресофіцер Путіна", – додав він.
Віктор Орбан перед самітом ЄС заявив, що не підтримує "репараційну позику" для України за рахунок мільярдів заморожених російських активів, бо це означатиме вступ ЄС у війну.
Також ЄС у середу довелось спростовувати заяву Орбана про відмову від "репараційної позики" для України.
У четвер стало відомо, що дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.
